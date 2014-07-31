Доллар на межбанке взлетел до 12,35 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 12,1500/12,3500 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки по евро-гривне ушли вверх – 16,2615/16,5315 грн/евро.

Цены на российскую поднялись – 0,3428/0,3485 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают понижаться – 1,3386/88 (среда - 1,3403/05).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.

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Как сообщал УНИАН, 30 июля на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 12,1000/12,2000 грн/долл., к 12:00 цены поднялись – 12,1700/12,2500 грн/долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений 12,1900/12,2900 грн/долл.