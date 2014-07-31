«ПриватБанк» продолжит сотрудничество с крупнейшей украинской дистрибуционной сетью

«ПриватБанк» пролонгировал овердрафт, предоставленный ООО «Украинская дистрибуционная компания». Как сообщает пресс-служба компании, кредитные средства в размере 14 миллионов гривень будут направлены на развитие дистрибуции и увеличение производственных мощностей.

«Украинская дистрибуционная компания» – один из лидеров рынка. Компания зарекомендовала себя как надежный партнер, который имеет прозрачную и мощную финансовую систему. Именно поэтому банк готов поддерживать лидеров как доступными условиями кредитования, так и простой технологией доступа к инвестициям», – говорит заместитель председателя правления «ПриватБанка» Владимир Яценко.

По прогнозам специалистов «ПриватБанка», в этом году объемы инвестиций банка в экономику в целом могут вырасти на 12 млрд грн, а компании FMСG остаются одними из наиболее привлекательных для инвестирования кредитных средств.

«Компания укрепила позиции на рынке, выпустив новый бренд, который показал высокую динамику продаж и полностью оправдал наши ожидания. Для своего развития мы используем как собственные, так и заемные средства, поддерживая их оптимальный баланс, – комментирует Анна Устинова, финансовый директор «Украинской дистрибуционной компании». – Сотрудничество с «ПриватБанком» и его условия кредитования позволяют вести бизнес с высокой эффективностью. Уверена, что от такого партнерства выигрывают обе стороны».

Справка. ООО «Украинская дистрибуционная компания» – наиболее мощная дистрибуционная компания Украины с представительствами во всех регионах страны. Входит в состав крупнейшего в Восточной Европе международного холдинга Global Spirits. Производственные мощности холдинга: ЛВЗ «Хортиця» (ТМ «Хортиця»), ЧАО «Одесский коньячный завод» (ТМ «Шустов»), ДП «Крымский винный дом» (ТМ Oreanda, San Marino, «Mікадо»), Полтавский ЛВЗ (ТМ «Первак»), ЛВЗ «Русский север» (ТМ «Русский север»). В портфель брендов также входит ТМ «МОРОША». Структура холдинга включает дистрибуционные подразделения: ООО «Украинская дистрибуционная компания», Торговый дом «Хортица» в России и представительство компании в США. Всего в портфеле брендов – 16 торговых марок. Продукция холдинга экспортируется в 85 стран мира.