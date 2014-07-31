Fitch понизило рейтинги 13 российских банков с участием иностранного капитала с "ВВВ+" до "ВВВ" с "негативным" прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства, передает Прайм.

Снижение рейтингов банков обусловлено понижением суверенного рейтинга России с "BBB+" до "BBB".

Рейтинговые действия затронули Райффайзенбанк, Ситибанк, Росбанк, Русфинанс банк, банк "ДельтаКредит", Банк Китая, Нордеа банк, Данске банк, ИНГ Банк, Себ банк, Эйч-эс-би-си Банк, Креди Агриколь корпоративный и инвестиционный банк и Чайна констракшн банк.

"Понижение рейтингов банков последовало за понижением странового рейтинга Российской Федерации до "BBB" с уровня "BBB+" 25 июля 2014 года. Понижение странового рейтинга, в свою очередь, отражает мнение Fitch, что санкции и ухудшающиеся отношения с ЕС и США представляют риск для финансовой интеграции России, увеличивая трансфертный риск и риск конвертации. Теперь рейтинги банков находятся на одном уровне с суверенным рейтингом РФ", - отмечается в пресс-релизе.

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При этом рейтинги продолжают отражать мнение Fitch о том, что их материнские банки, скорее всего, будут иметь высокую готовность поддерживать свои дочерние структуры в случае необходимости с учетом мажоритарной собственности, высокого уровня операционной и управленческой интеграции материнских банков и их дочерних структур, общего бренда, значимости российского бизнеса для некоторых групп (в случае Райффайзенбанка, Ситибанка и Росбанка) и небольшого размера в случае других банков, ввиду чего материнским структурам легко предоставить им поддержку, говорится в сообщении Fitch.

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"Негативный" прогноз по рейтингам банков отражает прогноз по суверенным рейтингам, и рейтинги банков могут быть понижены в случае понижения суверенных рейтингов России. В случае значительного снижения возможности и/или готовности материнских банков предоставлять поддержку также возможны понижения рейтингов дочерних банков", - отмечают аналитики агентства.