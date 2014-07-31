Кабмин дополнительно выделил армии 9,5 млрд гривень
Из этих средств около 9 млрд грн получит Министерство обороны, еще 500 млн грн получит Главное управление разведки Минобороны
Кабинет министров распорядился дополнительно выделить из резервного фонда государственного бюджета 9,5 млрд грн для выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных сил и материально-технического обеспечения армии.
Соответствующее распоряжение Кабмина № 678-р опубликовано на сайте правительства.
Из этих средств около 9 млрд грн получит министерство обороны, еще 500 млн грн получит Главное управление разведки Минобороны.
В частности, средства будут направлены на приобретение жилья и выплату единовременной денежной помощи членам семей погибших военнослужащих, а также материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил в осенне-зимний период, в частности питание, вещевое и медицинское имущество, горюче-смазочные материалы.
Кроме того, часть средств будет направлена на создание, закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной и разведывательной техники и другого военного имущества, обеспечение проведения специальных мероприятий, восстановление неприкосновенных запасов и подготовки казарменно-жилищного фонда военных городков в стационарных и полевых условиях к эксплуатации в осенне-зимний период.
Как сообщал УНИАН, министерство финансов по состоянию на 11 июля перечислило на финансирование армии из резервного фонда государственного бюджета 7,616 млрд грн, что составляет 100% от планового показателя за март-июль.
Среди распределенной суммы на денежное обеспечение военнослужащих направляется 1,246 млрд грн, на обеспечение питанием – 180,6 млн грн, обеспечение предметами индивидуальной защиты - 399,7 млн грн, закупку горюче-смазочных материалов и обслуживание техники – 1,739 млрд грн, закупку, модернизацию и ремонт вооружения – 3,924 млрд грн, проведение учебных сборов, закупку медикаментов и медицинского оборудования – 83,6 млн грн, выплату единоразовой помощи семьям погибших – 40 млн грн.
По данным министерства финансов, антитеррористическая операция обходится украинскому бюджету в 1,5 млрд грн в месяц, и до конца года на эти цели нужно 9,1 млрд грн.