Кабмин дополнительно выделил армии 9,5 млрд гривень

Кабинет министров распорядился дополнительно выделить из резервного фонда государственного бюджета 9,5 млрд грн для выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных сил и материально-технического обеспечения армии.

Соответствующее распоряжение Кабмина № 678-р опубликовано на сайте правительства.

Из этих средств около 9 млрд грн получит министерство обороны, еще 500 млн грн получит Главное управление разведки Минобороны.

В частности, средства будут направлены на приобретение жилья и выплату единовременной денежной помощи членам семей погибших военнослужащих, а также материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил в осенне-зимний период, в частности питание, вещевое и медицинское имущество, горюче-смазочные материалы.

Кроме того, часть средств будет направлена на создание, закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной и разведывательной техники и другого военного имущества, обеспечение проведения специальных мероприятий, восстановление неприкосновенных запасов и подготовки казарменно-жилищного фонда военных городков в стационарных и полевых условиях к эксплуатации в осенне-зимний период.

Как сообщал УНИАН, министерство финансов по состоянию на 11 июля перечислило на финансирование армии из резервного фонда государственного бюджета 7,616 млрд грн, что составляет 100% от планового показателя за март-июль.

Среди распределенной суммы на денежное обеспечение военнослужащих направляется 1,246 млрд грн, на обеспечение питанием – 180,6 млн грн, обеспечение предметами индивидуальной защиты - 399,7 млн грн, закупку горюче-смазочных материалов и обслуживание техники – 1,739 млрд грн, закупку, модернизацию и ремонт вооружения – 3,924 млрд грн, проведение учебных сборов, закупку медикаментов и медицинского оборудования – 83,6 млн грн, выплату единоразовой помощи семьям погибших – 40 млн грн.

По данным министерства финансов, антитеррористическая операция обходится украинскому бюджету в 1,5 млрд грн в месяц, и до конца года на эти цели нужно 9,1 млрд грн.