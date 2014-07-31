Доллар продолжает уверенный рост – 12,65 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 12,1500/12,3500 грн/долл., к 12:00 цены выросли 12,3500/12,6500 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рынок евро-гривна открылся следующими котировками – 16,2615/16,5315 грн/евро, к 12:00 цены ушли вверх 16,5345/16,9405 грн/евро.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3428/0,3485 грн/рубль, к 12:00 цены поднялись 0,3473/0,3562 грн/рубль. В России курс доллар-рубль понизился, и к 12:00 установился на уровне 35.5260 (-0,0335).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3386/88, изменяясь в достаточно узком коридоре.

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Как сообщал УНИАН, 30 июля на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 12,1000/12,2000 грн/долл., к 12:00 цены поднялись – 12,1700/12,2500 грн/долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений 12,1900/12,2900 грн/долл.