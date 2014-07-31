Депутаты поддержали план Яценюка по наполнению бюджета

12:41, 31 июля 2014
Финансы
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Сегодняшнее заседание ВР проходит в закрытом режиме

Депутаты приняли изменения в бюджет и Налоговый кодекс / Фото УНИАН

Верховная Рада Украины приняла изменения в государственный бюджет и Налоговый кодекс. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины Леонид Емец. 

«Законы приняты. Армия получит деньги», - написал он.

Как сообщал УНИАН, сегодняшнее заседание ВР проходит в закрытом режиме. 

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На рассмотрение парламента был вынесен проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины (об усовершенствовании отдельных положений) (№4309а), проект закона о внесении изменений в Закон "О Государственном бюджете Украины на 2014 год" (о корректировании показателей) (№4308а), проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о реформировании системы управления Единой газотранспортной системой Украины (второе чтение).

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