Украина тратит 70 млн гривень в день на проведение АТО - Порошенко

Украина сегодня тратит 70 млн грн в день на проведение антитеррористической операции, сказал Президент Украины Петр Порошенко, выступая в Верховной Раде.

«Украина сегодня тратит 70 млн грн в день на проведение антитеррористической операции», - сказал Порошенко и еще раз подчеркнул важность принятых сегодня законов об изменениях в госбюджет и налоговое законодательство, позволяющих обеспечить финансирование украинской армии и восстановление востока Украины.

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Президент назвал очевидной готовность правительства и парламента продолжать совместную работу.

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Напомним, что сегодня Верховная Рада не поддержала отставку Арсения Яценюка с поста премьер-министра Украины и приняла предложенные правительством изменения в Налоговый кодекс и госбюджет на 2014 год. Проект о реформировании газотранспортной системы Украины направлен на повторное второе чтение.

Как сообщал УНИАН, правительство предлагало внести изменения в госбюджет на 2014 год и увеличить на 11,938 млрд грн расходы на проведение антитеррористической операции, размещение беженцев и восстановление разрушенных в результате военных действий городов.

Изменения к госбюджету предполагают увеличить доходы госбюджета на 4,889 млрд грн, расходы - на 4,825 млрд грн, при неизменном уровне бюджетного дефицита и повышении госдолга на 21,53% - до 806,962 млрд грн.