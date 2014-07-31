Украина не объявила дефолт и никогда его не объявит – Яценюк

После того, как Верховная Рада поддержала правительственные законопроекты о внесении изменений в государственный бюджет и Налоговый кодекс и не поддержала отставку премьер-министра Украины, Арсений Яценюк заявил, что сегодня Украина не объявила дефолт и никогда его не объявит.

«Сегодня в мировой экономике есть две новости. Первая новость - то, что Аргентина объявила дефолт. Вторая новость - что Украина не объявила дефолт и никогда его не объявит. Спасибо за работу и до следующих встреч в Верховной Раде Украины», - сказал Яценюк на заседании парламента в четверг.

Как сообщал УНИАН, 24 и 25 июля Рада не смогла включить в повестку дня законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты (относительно усовершенствования отдельных положений) и законопроект о внесении изменений в некоторые законы по реформированию системы управления единой газотранспортной системой Украины (№4116). В тот же день, 24 июля, Яценюк подал в отставку «в связи с распадом коалиции и блокировкой правительственных инициатив». Кабинет министров обнародовал распоряжение о назначении вр. и. о. премьер-министра Украины вице-премьер-министра Владимира Гройсмана.

28 июля Яценюк заявил, что правительство повторно внесет в Верховную Раду все законопроекты, которые необходимы стране, - по изменениям в государственный бюджет и реформированию ГТС, и призвал депутатов поддержать их в четверг, 31 июля, во время внеочередного заседания.