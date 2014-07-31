Фонд гарантирования завершил выплаты вкладчикам «Брокбизнесбанка» и «Меркурия»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил выплаты вкладчикам ликвидируемого «Брокбизнесбанка» через отделения «Райффайзен банка Аваль» согласно общему реестру вкладчиков, имеющих право на возмещение за счет средств фонда.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба фонда.

Напомним, что Фонд гарантирования проводил выплаты вкладчикам банка с 18 июня по 29 июля, и после этой даты выплаты будут проводиться на основании индивидуальных письменных обращений вкладчиков в фонд до дня внесения записи о ликвидации банка как юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования начал процедуру ликвидации «Брокбизнесбанка» 11 июня на основании решения НБУ об отзыве банковской лицензии и ликвидации. С 3 марта в банке работала временная администрация.

«Брокбизнесбанк» работал на рынке Украины с 1991 года и входил в группу крупных банков. Основным владельцем банка является группа ВЕТЭК Сергея Курченко.

Также Фонд завершил выплаты вкладчикам ликвидируемого банка «Меркурий» через отделения «Фидобанка» согласно общему реестру вкладчиков, имеющих право на возмещение за счет средств фонда..

Напомним, что Фонд гарантирования проводил выплаты вкладчикам банка с 19 июня по 30 июля, и после этой даты выплаты будут проводиться на основании индивидуальных письменных обращений вкладчиков в фонд до дня внесения записи о ликвидации банка как юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования начал процедуру ликвидации банка «Меркурий» 10 июня на основании решения НБУ об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка. С 14 марта в банке работала временная администрация.

Банк «Меркурий» работал на рынке Украины с 1992 года и входил в группу небольших финансовых учреждений. Согласно информации на сайте банка, основными его владельцами являются Любовь Литвиненко и Александр Олейник через компании «Газко Запад», «Газко Восток» и «ДБК» (35,5489% акций банка), а также другие физические и юридические лица, никто из которых не является владельцем существенной доли.