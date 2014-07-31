Валютный рынок стал более чувствительным к поведению властей - эксперт

Валютный рынок Украины стал более чувствительным к политической обстановке в стране и поведению украинских властей, считает исполнительный директор Центра социально-экономических исследований CASE Украина Дмитрий Боярчук.

Напомним, что сегодня гривня на межбанковском валютном рынке Украины по отношению к доллару обвалилась до 12,3500/12,6500 грн/долл. и таким образом преодолела исторический минимум за последние три месяца.

По мнению эксперта, это вызвано развалом парламентской коалиции, непринятием законов, необходимых для получения следующего транша кредита от Международного валютного фонда, и последовавшим заявлением премьер-министра Арсения Яценюка об отставке.

«Все-таки очень хорошо, что у нас плавающий обменный курс. Вот сделали народные депутаты глупость, и сразу «температура тела» поднялась. Депутаты напряглись и начали переосмысливать. А был бы фиксированный курс, бросил бы Национальный банк пару миллионов на стабилизацию на межбанке. Тогда Яценюк замучился бы объяснять, почему и для чего нужно принимать законы по бюджету, почему это важно для МВФ, и как это будет влиять на рынок. А тут все наглядно – визуализация», - сказал Боярчук.

Как сообщал УНИАН, на текущей неделе гривня преодолела психологическую отметку в 12 грн/долл., и таким образом с начала года национальная валюта обесценилась по отношению к доллару более чем на 50%.

Напомним, что сегодня Верховная Рада не поддержала отставку Арсения Яценюка с поста премьер-министра Украины и приняла предложенные правительством изменения в Налоговый кодекс и госбюджет на 2014 год.

По мнению экспертов, принятие этих законов необходимо для получения следующего транша кредита от Международного валютного фонда и должно постепенно снизить напряжение на валютном рынке, в результате чего в ближайшие несколько дней курс должен стабилизироваться на уровне около 12 грн/долл.

Пока межбанковский валютный рынок не отреагировал на сегодняшние решения парламентариев.