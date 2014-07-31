Украина с 1 января вводит новое электронное администрирование НДС

Украина с 1 января 2015 года вводит новую систему электронного администрирования налога на добавленную стоимость.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом 31 июля в Киеве заявил премьер-министр Арсений Яценюк.

«Правительством внесена, а парламентом поддержана новая система электронного администрирования налога на добавленную стоимость», - сказал он.

«Данная система вступает в силу с 1 января 2015 года. Она означает только одно – тот, кто честный плательщик налога, тот выплачивает НДС и получает возмещение, не дожидаясь месяцами, а иногда и годами», - добавил Яценюк.

Читайте такжеДепутаты поддержали план Яценюка по наполнению бюджета

Яценюк отметил, что операции с возмещением НДС являются одними из самых коррупционных в Украине.

«Наиболее коррупционный в стране налог это НДС. Сегодня поставлена точка в том, что НДС будут отмывать, что на НДС будут наживаться в среднем до 20 млрд грн в течении года, и что НДС не возмещают», - сказал он.

Как ранее сообщал УНИАН, в июне 2014 года Государственная фискальная служба Украины совместно с технической миссией Международного валютного фонда разработала альтернативный метод администрирования налога на добавленную стоимость (НДС).

При этом детали нового метода пока не раскрываются.

В целом возмещения получили более 1300 предприятий и организаций.