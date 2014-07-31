Для восстановления Донбасса нужны 2 млрд гривень – Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк журналистам в четверг.

«Общий объем поддержки на восстановление Донбасса составляет 2 млрд грн», - сказал Яценюк.

Также премьер-министр отметил, что на финансирование Вооруженных сил Украины, которые проводят антитеррористическую операцию на востоке страны, было решено направить дополнительно 9 млрд грн.

«Финансирование украинских Вооруженных сил, Национальной гвардии, каждого украинца, который сейчас принимает участие в антитеррористической операции и борьбе за Украину, дополнительно увеличено на 9 млрд грн», - отметил Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, ранее Яценюк заявлял, что объем причиненного ущерба всем объектам Донецкой и Луганской областей составляет 8 млрд грн, однако, учитывая продолжение боевых действий, ущерб будет увеличиваться.

Эксперты считают, что правительство, а также другие уполномоченные органы должны до окончания антитеррористической операции и военных действий на востоке страны разработать программы восстановления Луганской и Донецкой областей, чтобы безотлагательно начать их реализовывать.

С апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В течение июля украинские силовики освободили от террористов ряд городов в Донецкой и Луганской областях. Военные продолжают операцию по освобождению Донбасса от боевиков.