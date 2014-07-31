Рада ввела для украинцев 1,5% "военный налог" с зарплат

Верховная Рада приняла изменения в закон «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» и изменения в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины, которыми до конца года введен новый общегосударственный сбор - военный, который будет взиматься по ставке 1,5% с доходов физических лиц в форме заработной платы.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Департамента информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Как ранее отмечал министр финансов Александр Шлапак, изменения в бюджет связаны с настоятельной необходимостью в средствах на проведение военных операций, а также на восстановление инфраструктуры освобожденных от террористов территорий Донецкой и Луганской областей.

Так, увеличены были доходная и расходная части госбюджета Украины на 2014 год, а также одновременно увеличен предельный объем государственного долга. Дополнительные бюджетные доходы предложено получить за счет поступлений, в частности, от: налога на доходы физических лиц; платы за пользование недрами; программ помощи Европейского Союза; акцизного сбора; неналоговых поступлений и др.

Вместе с тем, предложено уменьшить расходы на финансирование органов власти и ряда бюджетных программ.

Законом «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины» отменяется: льготное налогообложение налогом на прибыль предприятий прибыли субъектов гостиничной деятельности и предприятий электроэнергетики, производящих электрическую энергию исключительно из возобновляемых источников энергии; налогообложение по сниженной ставке (10%) прибыли, полученной от операций с ценными бумагами и деривативами; освобождение от налогообложения НДС операций по поставке лесоматериалов, топливной древесины, отходов лесоперерабатывающей промышленности; отменить налогообложение по нулевой ставке НДС услуг по перевозке пассажиров скоростными поездами Интерсити + и др.

Кроме того, продлен до 31 декабря 2014 года включительно режим освобождения от обложения НДС операций по экспорту зерновых и технических культур.

Законом временно, до 1 января 2015 года увеличены ставки платы за пользование недрами для природного газа, который реализуется не для нужд населения: для газа из залежей до 5 км - с 28% до 55%, для газа из залежей более 5 км - с 15% до 28%. На этот же период установлены ставки платы в размере 45% для нефти и конденсата из залежей до 5 км и 21% - более 5 км и плата за пользование недрами для железной руды в размере 8% от ее стоимости с учетом содержания химически чистого металла.

До конца года введен новый общегосударственный сбор - военный. Он будет взиматься по ставке 1,5% с доходов физических лиц в форме заработной платы, других поощрительных и компенсационных выплат или других выплат и вознаграждений.

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Также в целях обеспечения сбалансированности и финансовой стабильности бюджетов социальных фондов предложено внести изменения в некоторые законодательные акты Украины о предоставлении права Правительству устанавливать пропорции распределения ЕСВ между фондами социального страхования и закрепить законодательно норму об утверждении Кабинетом Министров Украины бюджетов фондов общеобязательного государственного социального страхования.

Отмечается, что все эти и другие изменения, инициированные правительством, призваны создать условия для увеличения поступлений в бюджет.

В сообщении также напоминается, что парламент отправил на доработку законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины по реформированию системы управления Единой газотранспортной системой Украины».