ВР поддержала правительственные изменения показателей бюджета

Верховная Рада приняла правительственный Закон "О внесении изменений в Закон Украины" О Государственном бюджете Украины на 2014 год" (о корректировке показателей) (№ 4308).

Как отмечается в сообщении Информационного управления Аппарата Верховной Рады Украины, размещенном на сайте парламента, законом внесены изменения в бюджет из-за необходимости урегулировать вопросы, связанные с боеспособностью государства.

В частности, законом увеличены доходная и расходная части государственного бюджета Украины на 2014 год, а также одновременно увеличен предельный объем государственного долга.

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Отмечается, что согласно соответствующему законопроекту, дополнительные бюджетные доходы предложено получить за счет поступлений, в частности, от: налога на доходы физических лиц; платы за пользование недрами; программ помощи Европейского Союза; акцизного налога; неналоговых поступлений и др.

Одновременно предложено уменьшить расходы на финансирование органов власти и ряда бюджетных программ.