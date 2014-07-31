Посол Украины в ЕС предлагает отдать Украине замороженные инвестиции в Россию

Об этом Елисеев заявил в комментарии УНИАН.

«Это был бы логичный шаг, как с политической, так и с экономической точек зрения. Это также было бы справедливо с учетом объемов и характера преступления, который Россия уже совершила против Украины. Эти средства, например, могли бы наполнить специальную программу ЕС по реабилитации Донбасса», - пояснил посол.

Комментируя принятые санкции в отношении России, украинский дипломат отметил, что это решение „стало поворотным моментом в восприятии Европейским Союзом дерзкого и недопустимого поведения России в отношении Украины”.

Читайте такжеЕС проанализирует влияние экономических санкций в отношении РФ через три месяца„Такой шаг стал также важным политическим сигналом - сила и агрессия являются неприемлемыми категориями для международных отношений ХХІ века. Это решение вселяет уверенность, что Европейский Союз и в дальнейшем будет предпринимать решительные шаги, если Россия не остановится и продолжит дестабилизировать ситуацию на востоке Украины. Сегодня мы четко увидели, что экономические интересы не могут доминировать над нашими общими ценностями”, - подчеркнул Елисеев.

Говоря о том, что санкции в сфере военно-технического сотрудничества не будут касаться существующих контрактов, включая продажу России вертолетоносцев «Мистраль», посол считает, что этот контракт нарушает базовые правила Европейского Союза и в принципе не может рассматриваться в контексте экономических санкций. „Такой контракт необходимо пересматривать, исходя из требований законодательства Европейского Союза”, - убежден он.

Напомним, РФ в марте 2014 года, нарушая все международные договоры, аннексировала украинский Крым, и продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов. Власти РФ оказывает военную, материально-техническую, экономическую и финансовую поддержку террористическим организациям «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика».

16 июля в Брюсселе состоялось заседание Европейского Совета, на котором был рассмотрен вопрос о ситуации в Украине.

Как результат, Европейский Совет попросила ЕИБ приостановить подписание новых финансовых операций в Российской Федерации при участии бенефициаров в государственном секторе.

«Государства-члены Европейского Союза будут координировать свои позиции в Совете директоров ЕБРР», - сказано в выводах.

Читайте такжеВ Германии призывают Швейцарию присоединиться к санкциям против РоссииКроме того, Европейский Совет просит Еврокомиссию „по-новому оценить программы в рамках сотрудничества Россия-ЕС с целью принять решение, в каждом случае отдельно, приостановить реализацию программ двустороннего и регионального сотрудничества”.

Россия является крупнейшим получателем проектного финансирования от ЕБРР - 1,8 млрд евро в 2013 году, тогда как в целом инвестиции ЕБРР во всем мире составляют 9 млрд евро в год. Кредиты РФ от ЕИБ в 2013 году составили 1,4 млрд долларов.