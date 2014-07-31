ЕС обнародовал экономические санкции против России

Ввиду того, что публикация решения появилась в четверг, пакет действий экономического характера вступит в силу в пятницу, 1 августа.

В частности, ЕС вводит запрет на доступ к рынкам капиталов, которым будет ограничена возможность для крупнейших российских банков, 50% которых принадлежат российскому правительству, к европейскому финансированию. Только в период с 2004 и 2013 российские компании получили капитала на сумму 48 млрд долларов, из них около четверти – 16,4 млрд были предоставлены государственными и финансовыми институтами, 47% всех облигаций, которые были выпущены Россией в 2013, были на европейском рынке (7,5 млрд евро).

ЕС также ввел эмбарго на оружие. Эмбарго вводится на все товары, имеющиеся в так называемом „военном списке ЕС”. Запрет будет введен с момента вступления решения в силу с двумя исключениями - эмбарго не будет применено к контрактам, которые были подписаны до даты вступления в силу этого решения, и к категории специфических контрактов, которые необходимы для поддержки существующего военного оборудования (сервис, поставки запасных частей).

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Полностью с пакетом мер, которые будут применены с 1 августа к России, можно ознакомиться здесь: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_229_R_0001&from=EN