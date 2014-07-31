Минфин разъяснил суть изменений в бюджете и налогах

«Законом временно, до 1 января 2015 года, увеличены ставки платы за пользование недрами для добычи природного газа, кроме реализуемого для нужд населения. Для газа из залежей до 5 км ставка повышена с 28% до 55%, свыше 5 км - с 15% до 28%. На этот же период установлены ставки платы в размере 45% для нефти и конденсата из залежей до 5 км, 21% - более 5 км. Установлена плата за пользование недрами для добычи железной руды в размере 8% от ее стоимости», - говорится в сообщении на сайте министерства.

Также, до конца года введен новый общегосударственный военный сбор по ставке 1,5% с доходов физических лиц в форме зарплаты, поощрительных и компенсационных выплат, других выплат и вознаграждений.

Помимо этого, правительство получает право устанавливать пропорции распределения Единого социального взноса между фондами социального страхования.

Вместе с тем, снижены расходы на финансирование органов власти и ряда бюджетных программ.

Закон отменяет льготное налогообложение по налогу на прибыль для гостиниц и предприятий возобновляемой электроэнергетики. Отменена льготная ставка 10% по налогу на прибыль от операций с ценными бумагами и деривативами. Прекращается освобождение от НДС для операций по поставке лесоматериалов, топливной древесины, отходов лесоперерабатывающей промышленности. Отменяется налогообложение по нулевой ставке НДС по услугам перевозки пассажиров скоростными поездами «Интерсити+».

В то же время, освобождение от налогообложения по НДС для операций по экспорту зерновых и технических культур продлено до 31 декабря 2014 года включительно.

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Минфин напомнил, что изменения в госбюджет связаны с необходимостью увеличения поступлений в госбюджет и получения средств для продолжения антитеррористической операции и восстановления Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада не поддержала отставку Арсения Яценюка с поста премьер-министра Украины и приняла предложенные правительством изменения в Налоговый кодекс и госбюджет на 2014 год.

Изменениями к госбюджету предполагается увеличить его доходы на 4,889 млрд грн, расходы - на 4,825 млрд грн, при неизменном уровне бюджетного дефицита и повышении госдолга на 21,53%, до 806,962 млрд грн.

Расходы на проведение антитеррористической операции, размещение беженцев и восстановление разрушенных в результате военных действий городов увеличены на 11,938 млрд грн.