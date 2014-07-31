Под санкции Евросоюза попали пять крупнейших российских банков

Европейский Союз применил санкции к пяти крупнейшим банкам России - Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, Внешэкономбанку и Россельхозбанку.

Соответствующее решение обнародовано в Официальном журнале ЕС, передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя.

Как сообщал УНИАН, Официальный журнал Европейского Союза обнародовал решение ЕС ввести в отношении России из-за ее дестабилизирующей роли на востоке Украины экономические санкции. Пакет действий экономического характера Евросоюза в отношении РФ вступит в силу в пятницу, 1 августа.

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Полностью с пакетом санкций ЕС в отношении России, которые вступят в силу 1 августа, можно ознакомиться здесь.