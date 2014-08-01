Санкции США и ЕС приведут к ощутимым потерям российских госбанков - аналитик

Экономические санкции США и Европейского Союза против России приведут к ощутимым потерям российских государственных банков, но при этом не затронут компании в Украине.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал директор аналитической группы Da Vinci AG Анатолий Баронин.

«Компании в Украине санкции не затронут. Но и экономике Российской Федерации они не нанесут сокрушительного удара. Безусловно, будет ощущаться дискомфорт в ведении бизнеса некоторыми структурами. Однако установленные параметры выводят из-под санкций таких игроков, как «Газпром». Ощутимые потери понесут в основном государственные банки», - сказал Баронин.

По оценкам эксперта, оборонный сектор, который зачастую работает через посредников, пострадает в наименьшей степени. Он привел в качестве примера опыт Ирана, когда в условиях более жестких санкций стратегические оборонные и ядерные программы функционировали через посреднические и подставные компании в других юрисдикциях.

«Дипломатические, финансовые, политические и разведывательные возможности России несоизмеримо выше потенциала Тегерана. Поэтому я считаю, что пакет санкций будет слишком мал для того, чтобы иметь быстрый и достаточный эффект, способный изменить политику РФ. А это означает, что для РФ они станут лишь дискомфортом, но не непреодолимой проблемой», - отметил Баронин.

По мнению эксперта, применение санкций может затормозить программы РФ по освоению арктического шельфа, но, по его словам, эти программы не являются критическими для российского бюджета.

Читайте такжеПод санкции Евросоюза попали пять крупнейших российских банковКак сообщал УНИАН, Европейский Союз принял решение о введении третьей, экономической фазы санкций против России, которые начнут действовать с пятницы, 1 августа. Санкции предполагают ограничение доступа российских банков к европейским финансовым рынкам, введение эмбарго на торговлю оружием, введение экспортных ограничений на товары двойного использования и ограничение доступа России к технологиям в нефтяном секторе. Также ЕС ввел санкции против нескольких физических лиц.

США 29 июля ввели новые экономические санкции против РФ в связи с аннексией украинского Крыма Россией и дестабилизацией в Украине. Они касаются трех российских банков - Банка Москвы, Российского сельскохозяйственного банка и «ВТБ-банка», а также Объединенной судостроительной корпорации.

Кроме того, 29 июля о введении новых санкций против РФ объявила Канада.

Напомним, после аннексии украинского Крыма в марте и дестабилизации ситуации на Донбассе ЕС применил к России две фазы санкций. Также ряд санкций против РФ ввели США, Япония и Канада.

Мир заговорил о новых санкциях после того, как 17 июля авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит над Донецкой областью поддерживаемыми Россией боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». На борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.