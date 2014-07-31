Россия ввела пошлины на товары из Молдовы
23:20, 31 июля 2014Финансы
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении ввозных таможенных пошлин на товары из Молдовы.
Reuters
Об этом сообщает официальный интернет-портал правовой информации РФ.
”Правительство РФ постановляет ввести ввозные таможенные пошлины в отношении товаров, происходящих с территории Республики Молдова и ввозимых в РФ, в размере ставок единого таможенного тарифа Таможенного союза”, - говорится в сообщении.
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Нулевые ставки пошлин отменены на ввоз ряда товаров из Молдовы, в частности на мясо, овощи, фрукты, зерно, алкогольные изделия и мебель.
Постановление с о введении пошлин подготовило Минэкономразвития РФ в ответ на подписание и ратификацию Молдовой Соглашения об ассоциации с ЕС.
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