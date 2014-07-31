Россия ввела пошлины на товары из Молдовы

Об этом сообщает официальный интернет-портал правовой информации РФ.

”Правительство РФ постановляет ввести ввозные таможенные пошлины в отношении товаров, происходящих с территории Республики Молдова и ввозимых в РФ, в размере ставок единого таможенного тарифа Таможенного союза”, - говорится в сообщении.

Читайте такжеРоссия ввела очередной запрет на ввоз продукции из Молдовы

Нулевые ставки пошлин отменены на ввоз ряда товаров из Молдовы, в частности на мясо, овощи, фрукты, зерно, алкогольные изделия и мебель.

Постановление с о введении пошлин подготовило Минэкономразвития РФ в ответ на подписание и ратификацию Молдовой Соглашения об ассоциации с ЕС.