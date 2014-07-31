В Украине с 1 августа дорожает водка

Акциз на водку повысили еще 1 июля. Сейчас он составляет почти 14 грн с бутылки, говорится в сюжете ТСН.

Поэтому цена на настоящую водку теперь не может быть ниже 39,90 грн, объясняют производители. Все, что продается дешевле - самопал, подделка или товар, с которого не платятся налоги.

Показательно, что содержимое бутылки стоит копейки по сравнению с другими составляющими цены. Это и сама бутылка, колпачок, этикетка, акциз, налоги, рабочая сила и т.д. Минимальная отпускная цена с завода составляет около 27 гривен.

А еще продукт надо довезти до места реализации, а магазин - добавить стоимость содержания торговой площади, зарплату продавца и охраны, а также и собственную прибыль. Вот и получается практически 40 грн за бутылку.

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Вместе с тем, эксперты успокаивают, что существенного подорожания водки не будет. Чтобы не потерять клиентов производители, не исключено, не будут поднимать цены на более дорогие марки.

Вместе с тем, украинцы должны искать от подорожания и пользу. Меньше покупать "паленую" водку. Потому что подделка - это в лучшем случае испорченное застолье. А в худшем - больница.

С другой стороны, предполагают эксперты, подорожание может стать неплохим поводом уменьшить градус или просто отказаться от крепкого напитка в пользу чего-то более полезного для здоровья.