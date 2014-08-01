Межбанк открылся долларом по 12,35 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 12,0500/12,3500, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Котировки по евро-гривне ушли вниз до 16,1250/16,5305.

Цены на российскую снизились до 0,3375/0,3456.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 31 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 12,1500/12,3500, к 12:00 цены выросли до 12,3500/12,6500. К закрытию торгов ценовые уровни упали до 12,1500/12,3000.

Читайте такжеВалютный рынок стал более чувствительным к поведению властей - экспертРынок евро-гривня открылся котировками 16,2615/16,5315, к 12:00 цены ушли вверх до 16,5345/16,9405. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились до 16,2500/16,4545.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3428/0,3485, к 12:00 цены поднялись до 0,3473/0,3562. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,3479/0,3539.