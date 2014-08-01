Фискальная служба обещает проверять только те предприятия, которые уклоняются от уплаты налогов

Государственная фискальная служба Украины намерена в июле-сентябре сократить количество плановых документальных проверок предприятий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14%, сообщила пресс-служба ведомства.

"В план-график проведения документальных проверок на 3-й квартал текущего года включено 1,2 тыс. субъектов хозяйствования. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество предприятий, которые планово будут проверяться, уменьшено на 14%", - говорится в сообщении.

По данным ГФС, в первом полугодии было проведено 2,8 тыс. плановых проверок, которые остались на уровне прошлого года.

В госслужбе сообщили, что предварительный отбор плательщиков, которые будут проверяться, проходит с использованием автоматизированной рискоориентированной системы. "То есть проверяются только те предприятия, которые сознательно не платят или платят не в полном объеме платежи в бюджет, используя схемы минимизации или уклонения от уплаты налогов", - сказано в сообщении.

Читайте такжеДепутаты поддержали план Яценюка по наполнению бюджетаПериодичность проведения документальных проверок налогоплательщиков зависит от степени риска их деятельности. В частности, плательщики с незначительной степенью риска включаются в план-график проверок не чаще чем раз в три календарных года, со средним - не чаще чем раз в два года, и с высоким - не чаще одного раза в год, напомнили в пресс-службе.

Кроме того, в ведомстве отметили, что на сегодняшний день продолжается автоматизация процессов проведения камеральных проверок. В частности, с помощью нового сервиса "Электронная камеральная проверка" автоматизирован процесс проведения таких проверок.

Как сообщил УНИАН, руководство ГФС неоднократно заявляло о намерении сократить количество проверок бизнеса, чтобы минимизировать контакт налогоплательщика и сотрудника ведомства. Таким образом планируется уменьшить коррупцию в ведомстве.

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил до 1 сентября руководству Государственной фискальной службы разработать кодекс экономического роста, изменить форму проведения проверок бизнеса, увеличив количество невыездных проверок, а также продолжить работу по созданию службы финансовых расследований.