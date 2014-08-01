Из-за войны бюджет ежемесячно недополучает 250 млн гривень таможенных платежей

Государственный бюджет Украины ежемесячно недополучает 250 млн грн таможенных платежей и сборов в связи с военными действиями на востоке страны, сообщил заместитель главы Государственной фискальной службы Анатолий Макаренко.

"Мы увидели уменьшение объективное где-то 250 млн грн в месяц", - сообщил Макаренко.

Также он отметил, что в связи с военными действиями на Донбассе, была перемещена Луганская таможня.

"Ситуация на восточной границе очень напряженная. На сегодня на восточной границе у нас есть две таможни - Луганская и Донецкая, где не работает 10 пунктов пропуска, где не работает 10 пунктов таможенного оформления. К сожалению, мы были вынуждены сделать перемещение Луганской таможни из Луганска", - отметил он.

При этом в целях безопасности сотрудников Макаренко не сообщил, куда перемещен командный пункт управления. Я хочу сохранить жизнь моих коллег", - сказал он.

Кроме того, глава таможенной службы в ГФС отметил, что служба помогла некоторым сотрудникам таможен на востоке страны переехать в Киев на некоторое время.

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Как сообщал УНИАН, с апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса.

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С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В течение июля украинские силовики освободили от террористов ряд городов в Донецкой и Луганской областях. Военные продолжают операцию по освобождению Донбасса от боевиков.