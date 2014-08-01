Фискальная служба ищет среди российских компаний в Украине спонсоров сепаратистов

Государственная фискальная служба провела проверки всех компаний, в структуре которых есть часть российского капитала и которые работают на территории Украины с целью выявления спонсоров сепаратистов на востоке страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель главы ГФС Анатолий Макаренко на антикоррупционном форуме в пятницу.

"Ведомством проработано все, что возможно и связано с функционированием российских компаний, российских корпораций и компаний с российским, и не только российским капиталом, офшорным капиталом, который, возможно, может быть использован как капитал для спонсирования сепаратизма или сепаратистов на востоке страны", - сказал Макаренко.

Он добавил, что соответствующие наработки переданы в профильные министерства и ведомства.

Кроме того, глава ГФС Игорь Билоус в ходе форума сообщил, что правительство поручило службе создать списки компаний с российским капиталом, действующих на территории Украины, с целью введения санкций против них.

"Мы получили инициативу от премьер-министра, мы уже составили списки всех компаний с российским капиталом в Украине. Это касается как крупных, так и средних и малых компаний. Соответственно, сейчас будет принято решение в правительстве или в Совете национальной безопасности относительно применения определенных санкций", - сказал Билоус.

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Как сообщал УНИАН, 23 июля премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что правительство Украины создало комитет по введению санкций против РФ.

"Правительством Украины создан комитет по введению санкций против Российской Федерации. В него войдут представители МИД, Министерства юстиции, экономический и финансовый блок, силовые и правоохранительные структуры", - сказал он.

Яценюк поручил Комитету по введению санкций против РФ на протяжении 10 дней предложить список лиц и санкций.

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С апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В течение июля украинские силовики освободили от террористов ряд городов в Донецкой и Луганской областях. Военные продолжают операцию по освобождению Донбасса от боевиков.

Ранее Россия ввела санкции против ряда украинских товаров. В ответ Украина пока не ввела никаких существенных ограничений на российский товар.