Украина подготовила список компаний с российским капиталом для возможных санкций





Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в пятницу сообщил глава ГФС Игорь Билоус.

«Мы сделали такой список (компаний, в отношении которых могут быть применены украинские санкции – УНИАН) и передали его правительству… Туда вошли компании с капиталом свыше 50%», - сказал Билоус.

Он также сообщил, что в этом списке оказалось «очень много» компаний, однако не уточнил их количества.

«Их очень много. Вообще все компании с русским капиталом вошли в список, их много, их сотни, если не тысячи», - сказал глава ГФС.

При этом Билоус подчеркнул, что ГФС только создала этот список, и больше никакой работы с ним она проводить не уполномочена.

«Просто не впутывайте нас в политику», - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, ГФС провела проверки всех компаний, в структуре которых есть часть российского капитала и которые работают на территории Украины, с целью выявления спонсоров сепаратистов на востоке страны. В результате проверки служба составила список предприятий, в отношении которых Украина может применить санкции.

23 июля премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что правительство Украины создало комитет по введению санкций против РФ.

С апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В течение июля украинские силовики освободили от террористов ряд городов в Донецкой и Луганской областях. Военные продолжают операцию по освобождению Донбасса от боевиков.