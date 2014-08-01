Межбанк закрылся долларом по 12,40 гривень

В пятницу, 1 августа, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 12,0500/12,3500 грн/долл., к 12:00 цены поднялись 12,3000/12,3900 грн/долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений 12,3200/12,4000 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рынок евро-гривня открылся индикативными котировками – 16,1250/16,5305 грн/евро, к 12:00 цены ушли вверх 16,4640/16,5885 грн/евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 16,5055/16,6170 грн/евро.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3375/0,3456 грн/рубль, к 12:00 цены выросли 0,3438/0,3467 грн/рубль. К закрытию торгов цены остались на том же уровне. В России курс доллар-рубль поднялись, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,7355 (+0.0910).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3380/1,3400.

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Как сообщал УНИАН, в четверг, 31 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 12,1500/12,3500, к 12:00 цены выросли до 12,3500/12,6500. К закрытию торгов ценовые уровни упали до 12,1500/12,3000.