Bloomberg: Лидеры стран "Большой семерки" выступают против новых проектов Всемирного банка в России

Сандрин Растелло и Элен Фуке в статье, которая называется «Лидеры стран «Большой семерки» выступают против новых проектов Всемирного банка в России», опубликованной на сайте Bloomberg.com, сообщают о том, что лидеры стран «Большой семерки» будут голосовать против новых проектов Всемирного банка в России, чтобы наказать правительство Владимира Путина, как сообщили трое правительственных чиновников, которым известно об этом соглашении.

Если это произойдет, Россия рискует остаться без 1,5 млрд. долл., которые Всемирный банк планировал выделить на новые проекты в этой стране. Это решение было принято заместителями министров финансов стран «Большой семерки» во время телефонной конференции на прошлой неделе, по словам двух чиновников, которые говорили на условиях анонимности, поскольку эта информация не была публичной.

Этот шаг совпал с новым раундом санкций в отношении банковской и энергетической сфер российской экономики, а также оборонной промышленности, так как США и Европейский Союз на этой неделе усилили экономическое давление на Россию за ее действия в Украине.

«Всемирному банку будет сложно получить одобрение на финансирование проектов из-за несогласия стран «Большой семерки», у которых более 40 % голосов в совете директоров банка», – сказал Скотт Моррис, бывший заместитель помощника министра финансов США по финансированию развития и кредитам.

«Руководству банка будет очень трудно продолжать запланированные проекты, которые требуют утверждения Советом директоров», – сказал Моррис, старший научный сотрудник Центра глобального развития, вашингтонской исследовательской группы.

Представитель Всемирного банка Дэвид Тейс отказался от комментариев. В «Большую семерку» входят Франция, Германия, Италия, Великобритания, США, Канада и Япония. США и Канада уже заявляли на прошлой неделе, что выступят против проектов Всемирного банка в России.

Энергетика, образование

Международный банк реконструкции и развития – подразделение Всемирного банка, которое напрямую кредитует правительства, занимался подготовкой девяти новых проектов в РФ на сумму 1,34 млрд. долл., в том числе связанных с дошкольным образованием и энергосбережением, как указано на официальном сайте Банка.

Уже одобрены и реализуются 10 других проектов на сумму 668 млн. долл., хотя пока было выделено меньше половины этой суммы, по данным банка.

У подразделения Всемирного банка, которое кредитует частные компании, Международной финансовой корпорации, на стадии разработки находятся четыре проекта в РФ стоимостью до 154 млн. долл. В рамках одного из этих проектов предусматривается кредит на сумму 60 млн. долл. для базирующейся в России дочерней компании парижского Societe Generale SA, предоставляющая небольшие краткосрочные займы для покупки потребительских товаров, для того, чтобы поддержать кредитование экологически чистых автомобилей.

Лишение помощи на развитие было включено в арсенал экономических мер против России, которую обвиняют в вооружении и обучении сепаратистских повстанцев в Украине после аннексии Крыма.

Европейский банк реконструкции и развития на прошлой неделе обратился к своим акционерам, сказав, что остановит реализацию новых проектов в России, так как большинство из них сообщило, что не поддержат их.

Продуктовая сеть

Роль Всемирного банка уже обсуждалась во время переговоров о том, как использовать экономические санкции, чтобы наказать Россию. 29 мая Банк одобрил предоставление части кредита на общую сумму 250 млн. евро, который позволит французской продуктовой компании Auchan Groupe SA расширить свою сеть в России, Вьетнаме и других развивающихся станах. Канада проголосовала против, в то время как США и некоторые страны ЕС воздержались.

Президент Всемирного банка Джим Ен Ким старался не позволять вмешивать эту международную институцию в политические дебаты на прошлой неделе, заявив, что у банка хорошие отношения как с Украиной так и с Россией.

«Мы будем продолжать фокусироваться на том, чтобы обеспечить ту поддержку и советы, которые помогут обеим этим странам бороться с бедностью», – сказал он в интервью 22 июля в городе Ченнаи на юге Индии. «Для мирового сообщества чрезвычайно важно иметь организацию, которая остается в стороне от политики и сосредотачивается на экономике».