Королевский банк Шотландии присоединился к санкциям против России

Об этом говорится в полугодовой отчетности шотландского банка, передает Прайм.

Общая фактическая задолженность клиентов российской "дочки" RBS составила 2,1 млрд фунтов. При этом чистый остаток российских активов по итогам первого полугодия снизился на 100 млн фунтов до 1,8 млрд фунтов, из которых 900 млн фунтов пришлось на кредиты компаниям, а 600 млн фунтов - на кредиты банкам.

"Из-за развития ситуации в Украине были пересмотрены рейтинги, скорректированы лимиты и введены дополнительные кредитных ограничения для новых займов. Также наблюдаются риски из-за любых международных санкций", - говорится в отчетности.

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На прошлой неделе заместитель гендиректора RBS Северин Кабан заявил в интервью Bloomberg Television, что свежие санкции "коснутся только новых операций, которые будут приостановлены".

"Нашей целью является полное приведение операций в соответствие с санкциями, введенными США и ЕС против российских компаний. Наш основной прогнозный сценарий не предполагает, что нынешняя напряженность будет длиться очень долго, поскольку это не соответствует интересам ни одной из сторон", - отметил Кабан.

По его словам, на долю российского бизнеса приходится порядка 3% баланса RBS.

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