Доходы госбюджета Украины за полгода выросли на 13 млрд гривень

В общий и специальный фонды государственного бюджета Украины за январь-июль, по оперативным данным Государственной казначейской службы, поступило 229,6 млрд грн, что на 21,03%, или на 13,1 млрд грн, больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте Госказначейства.

По данным ведомства, бюджет за этот период выполнен на 93,4% к плановому показателю за этот период, и недополучения составили 16,2 млрд грн.

Согласно оперативным данным Госказначейства, в январе-июле 2014 года в общий фонд госбюджета поступило 202,2 млрд грн (96,1% суммы, предусмотренной бюджетной росписью на указанный период), что на 35,9 млрд грн, или на 21,5%, превышает показатель января-июля 2013 года.

Недопоступления в общий фонд госбюджета за отчетный период составили 8,3 млрд грн. Государственной фискальной службой Украины не обеспечен сбор в общий фонд государственного бюджета на сумму 8,5 млрд грн (при плане 180,6 млрд грн в бюджет поступило 172,0 млрд грн или 95%), в том числе налоговыми органами не обеспечен сбор на сумму 4,0 млрд грн, таможенными органами не обеспечено поступление на сумму 4,5 млрд грн.

В специальный фонд госбюджета в январе-июле 2014 года поступило 27,4 млрд грн. (77,6% суммы, предусмотренной бюджетной росписью на указанный период), что выше прошлогоднего показателя на 4 млрд грн, или на 17%. Недопоступления в специальный фонд за январь-июль составили 7,9 млрд грн.

Также сообщается, что в январе-июле т.г. возмещено 25,4 млрд грн НДС (89,2% плана), что на 8,1 млрд грн, или на 24,2%, меньше соответствующего показателя за январь-июль 2013 года.

Как сообщал УНИАН, в общий и специальный фонды государственного бюджета Украины за январь-июнь 2014 года, по оперативным данным Государственной казначейской службы, поступило 175,8 млрд грн, что на 8,1%, или на 13,1 млрд грн, больше показателя за аналогичный период прошлого года.

31 июля Верховная Рада Украины приняла изменения в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год", предполагающие увеличение объема доходной части государственного бюджета на 2014 год на 4,889 млрд грн - до 377,822 млрд грн и расходной части - на 4,825 млрд грн, до 441,587 млрд грн.