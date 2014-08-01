В июне предпринимателям возместили НДС на 4,7 млрд гривень

Государственная казначейская служба в июне возместила наибольшие суммы налога на добавленную стоимость (НДС) Донецкой области - 1,95 млрд грн, Днепропетровской – 557,9 млн грн, а также городу Киеву – 558,12 млн грн.

Согласно сообщению службы, в июле Госказначейство возместило предприятиям 4,72 млрд грн НДС против 2,33 млрд грн, возмещенных месяцем ранее. Этот показатель в июле удалось существенно увеличить за счет возобновления возмещения Донецкой области, которой в июне возместили только 12,6 млн грн.

Наибольшее возмещение НДС в июле получили: металлургический комбинат «Метинвеста» - Мариупольский меткомбинат им. Ильича - 645,8 млн грн, металлургическое предприятие комбинат «Запорожсталь» - 315,1 млн грн, металлургический комбинат «Азовсталь» - 258,3 млн грн, комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог» - 219,1 млн грн, а также Мироновский завод по изготовлению круп и комбикормов, входящий в крупнейший агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» - 233,1 млн грн.

В числе областей, получивших наименьшие суммы возмещений – Житомирская (18 млн грн), Ривненская (11 млн грн), Николаевская (1,4 млн грн), Херсонская (1,7 млн грн) и Хмельницкая (11,5 млн грн). Что касается Луганской области, предприниматели этого региона получили 6,1 млн грн возмещенного НДС, в то время как в июне они получили 7,7 млн грн.

В целом, возмещение получили более 1400 предприятий и организаций.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Государственной фискальной службе Игорь Билоус заявил, что в июне Госказначейство возместило 2,4 млрд грн НДС в автоматическом режиме и 2,3 млрд грн - в неавтоматическом.

По данным Госказначейства, объем возмещений по НДС предпринимателям Украины в июне сократился более чем вдвое - до 2,3 млрд грн с 4,9 млрд грн в мае. В целом возмещения получили более 1300 предприятий и организаций.

В начале апреля Верховная Рада приняла правительственный закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно устранения отдельных несогласованностей норм законодательства. В частности, закон предусматривает введение обязательного обнародования списка плательщиков НДС, которые получают возмещение из госбюджета. Премьер-министр Арсений Яценюк, комментируя данное нововведение, заявил, что это “еще один шаг борьбы с коррупцией”.