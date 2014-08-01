Президент обещает сегодня подписать законы о наполнении госбюджета

Президент Украины Петр Порошенко обещает сегодня подписать законы о наполнении госбюджета, принятые вчера на внеочередной сессии Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью украинским телеканалам.

По словам Порошенко, председатель Верховной Рады Александр Турчинов уже подписал законы, принятые на заседании 31 июля.

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Порошенко ожидает, что законы уже сегодня поступят в Администрацию президента.

“Как только они поступят, я немедленно уже их подпишу, и они будут обнародованы и введены в действие”, - сказал Порошенко, пообещав, что подпишет их именно сегодня.

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Как сообщал УНИАН, внеочередное заседание ВР 31 июля проходило в закрытом режиме.

На нем депутаты приняли внесенные правительством законы о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые иные законодательные акты Украины (об усовершенствовании отдельных положений) (№ 4309а) и закон о внесении изменений в Закон "О Государственном бюджете Украины на 2014 год" (о корректировании показателей) (№ 4308а).