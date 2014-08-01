Порошенко подписал изменения в госбюджет и Налоговый кодекс

Как передает корреспондент УНИАН, во время интервью с журналистами украинских телеканалов президенту принесли на подпись два закона, принятые на внеочередной сессии 31 июля. Глава государства подписал их во время интервью и дал поручение опубликовать.

Кроме того, он подписал распоряжение, в соответствии с которым отменяются льготы для жителей государственных дач, а также рассекречиваются все решения о выделении госдач или домов чиновникам.

“Я подписываю распоряжение об отмене многочисленных льгот жителям элитных поселков в Конча-Заспе и Пуще-Водице” , - сказал Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, внеочередное заседание ВР 31 июля проходило в закрытом режиме.

На нем депутаты приняли внесенные правительством законы о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые иные законодательные акты Украины (об усовершенствовании отдельных положений) (№ 4309а) и закон о внесении изменений в Закон "О Государственном бюджете Украины на 2014 год" (о корректировании показателей) (№ 4308а).

Законом о внесении изменений в госбюджет внесены изменения в связи с необходимостью урегулировать вопросы, связанные с боеспособностью государства.

В частности, законом увеличены доходная и расходная части государственного бюджета Украины на 2014 год, а также одновременно увеличен предельный объем государственного долга.

Отмечается, дополнительные бюджетные доходы будут получены за счет поступлений, в частности, от налога на доходы физических лиц; платы за пользование недрами; программ помощи Европейского Союза; акцизного налога; неналоговых поступлений и т. п.

Одновременно уменьшены расходы на финансирование органов власти и ряда бюджетных программ.

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Законом "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые иные законодательные актыУкраины" предусмотрено: отменить льготное обложение налогом на прибыль предприятий субъектов гостиничной деятельности и предприятий отрасли электроэнергетики, которые производят электрическую энергию исключительно из восстанавливаемых источников энергии; ограничить льготное обложение налогом на прибыль предприятий институтов общего инвестирования; отменить налогообложение по сниженной ставке (10%) прибыли, полученной от операций с ценными бумагами и дериватом; отменить освобождение от налогообложения НДС операций по поставке лесоматериалов, топливной древесины, отходов лесоперерабатывающей промышленности; отменить налогообложение по нулевой ставке НДС услуг по перевозке пассажиров скоростными поездами Интерсити +; продлить до 31 декабря 2014 года включительно режим освобождения от налогообложения НДС операций по экспорту зерновых и технических культур; отнести к алкогольным напиткам напитки, которые сегодня классифицируются как продукты диетического питания и содержат этиловый спирт 8,5% и больше и для которых установлена ставка акцизного налога на уровне водки, - 70,53 грн. за 1 литр 100% спирта, с маркировкой таких напитков марками акцизного налога; ввести налогообложение альтернативного топлива; увеличить ставки платы за пользование недрами для природного газа, который реализуется не для потребностей населения; временно, до 1 января 2015 года, ввести новый общегосударственный сбор - военный сбор.

Отмечается также, что с целью обеспечения сбалансирования и финансовой стабильности бюджетов социальных фондов предложено внести изменения в некоторые законодательные акты Украины о предоставлении права правительству устанавливать пропорции разделения единого социального взноса между фондами социального страхования и закрепить законодательно норму относительно утверждения Кабинетом министров Украины бюджетов фондов общеобязательного государственного социального страхования.