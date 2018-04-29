Баланс недели: Яценюк вернулся, гривня опрокинулась, российский бизнес ждет наказания

Наиболее важным событием минувшей недели в экономике страны стала развязка острополитического сюжета вокруг премьер-министра Арсения Яценюка. Верховная Рада на внеочередном заседании в четверг не поддержала его отставку (а тот, как известно, сильно хотел) и приняла предложенные правительством изменения в Налоговый кодекс и Госудаственный бюджет на 2014 год.

Поддержать правительство депутатов попросил лично прибывший на заседание президент Украины Петр Порошенко. «Мы должны говорить на языке компромиссов, а не ультиматумов. Эмоции не должны брать верх над разумом. Действовать иначе – означает открыть второй фронт против Украины», - заявил он. И депутаты на этот раз рискнули провалить только один закон, о реформировании газотранспортной системы Украины, повторно отправив его на второе чтение.

Выступавший после голосования о своей отставке Яценюк был предельно лаконичен. «Сегодня в мировой экономике есть две новости. Первая новость - то, что Аргентина объявила дефолт. Вторая новость - что Украина не объявила дефолт и никогда его не объявит. Спасибо за работу и до следующих встреч в Верховной Раде Украины», - сказал премьер. И в тот-же день вернулся к работе, пообещав «выжимать из правительства все, что можно выжать».

В отличие от кадровых вопросов, голосование за правительственные инициативы об изменениях к госбюджету и в налоговое законодательство проходило в закрытом режиме. Но некоторые подробности предстоящих изменений уже известны.

Компромисс во имя мира

Принятые изменения в Налоговый кодекс, согласно разъяснениям Министерства финансов, временно, до 1 января 2015 года, почти вдвое повышают ставки платы за пользование недрами для добычи природного газа, кроме реализуемого для нужд населения. Для газа из залежей до 5 км ставка повышена с 28% до 55%, свыше 5 км - с 15% до 28%. На этот же период установлены ставки платы в размере 45% для нефти и конденсата из залежей до 5 км, 21% - более 5 км. Установлена плата за пользование недрами для добычи железной руды в размере 8% от ее стоимости. Введен новый общегосударственный военный сбор по ставке 1,5% с заработной платы физических лиц.

Помимо этого, отменяется ряд льгот. В частности, льготное налогообложение по налогу на прибыль для гостиниц и предприятий возобновляемой электроэнергетики, а также по операциям с ценными бумагами. Приостанавливается освобождение от НДС для операций по поставке лесоматериалов, топливной древесины, отходов лесоперерабатывающей промышленности. Отменяется налогообложение по нулевой ставке НДС по услугам перевозки пассажиров скоростными поездами «Интерсити+». В то же время, освобождение от НДС для операций по экспорту зерновых и технических культур продлено до 31 декабря 2014 года включительно.

Налоговые новации, по оценкам правительства, предполагают повышение доходов и расходов госбюджета почти на 5 млрд грн, что позволит выделить дополнительные средства на проведение антитеррористической операции, размещение беженцев и восстановление разрушенных городов на востоке Украины на 11,9 млрд грн.

Иными словами, принятые законы мало чем отличаются от первоначальных вариантов, голосование за которые с треском провалилось неделей ранее. Что так напугало депутатов и почему они так единодушно передумали? Возможно, паника на валютном рынке, который стал слишком чувствительным к поведению украинских властей.

Гривня продолжает падать

На прошедшей неделе валютный рынок после относительного спокойствия последних трех месяцев снова лихорадило. Гривня преодолела психологическую отметку и в четверг, накануне решающего заседания парламента, обвалилась до уровня 12,65 грн/долл. Эксперты объясняют неожиданное углубление девальвации тем, что валютный рынок стал более чувствительным к политической обстановке в стране. И что развал парламентской коалиции, непринятие законов, необходимых для получения следующего транша кредита от Международного валютного фонда, и последовавшее за этим заявление премьер-министра об отставке вызвали волнение на рынке.

«Все-таки очень хорошо, что у нас плавающий обменный курс. Вот сделали народные депутаты глупость, и сразу «температура тела» поднялась. Депутаты напряглись и начали переосмысливать. А был бы фиксированный курс, бросил бы Национальный банк пару миллионов на стабилизацию на межбанке. Тогда Яценюк замучился бы объяснять, почему и для чего нужно принимать законы по бюджету, почему это важно для МВФ, и как это будет влиять на рынок. А тут все наглядно – визуализация», - комментирует исполнительный директор Центра социально-экономических исследований CASE Украина Дмитрий Боярчук.

Эксперты на минувшей неделе прогнозировали укрепление гривни, если парламентарии исправят свои ошибки. «Если 31 июля парламент примет законы, необходимые для выделения следующего транша кредита МВФ, а правительство Яценюка получит кредит доверия от Верховной Рады до парламентских выборов, то можно ожидать постепенного снижения напряжения на валютном рынке. Поэтому котировки в ближайшие несколько дней могут вернуться к уровням около 12 гривен за доллар, а затем, возможно, упасть и ниже», - прокомментировал начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банка Аваль» Дмитрий Сологуб.

Учитывая восстановившуюся идиллию между ветками украинской власти, ожидаем укрепления гривни уже в ближайшее время. Рынок традиционно реагирует с опозданием. После небольшого укрепления в четверг гривня в пятницу продолжила падение, достигнув к закрытию торгов уровня 12,40 грн/долл. Меж тем, бизнес замер в ожидании новых потрясений, поскольку есть опасения, что санкции к России могут рикошетом ударить по украинским компаниям.

Российский бизнес ждет наказания

На минувшей неделе Европейский Союз ввел давно ожидаемые экономические санкции против России - секторальные. Правда, и здесь будет три уровня. С 1 августа действуют ограничения по доступу российских банков к европейским финансовым рынкам, запрет на торговлю оружием, экспортные ограничения на товары двойного использования и ограничение доступа России к технологиям в нефтяном секторе. ЕС применил санкции к пяти крупнейшим банкам РФ – «Сбербанк России», «ВТБ», «Газпромбанк», «Внешэкономбанк» и «Россельхозбанк». Также новые экономические санкции против РФ на прошедшей неделе ввели США и Канада.

Эксперты полагают, что новые санкции приведут к ощутимым потерям российских государственных банков, но при этом не затронут компании в Украине. «Компании в Украине санкции не затронут. Ощутимые потери понесут в основном российские государственные банки», - прокомментировал УНИАН директор аналитической группы Da Vinci AG Анатолий Баронин. По его оценкам, санкции не нанесут сокрушительного удара экономике РФ, и оборонный сектор России пострадает в наименьшей степени. «Пакет санкций будет слишком мал для того, чтобы иметь быстрый и достаточный эффект, способный изменить политику РФ. А это означает, что для России они станут лишь дискомфортом, но не непреодолимой проблемой», - добавил он.

После вышеупомянутых санкций - дело чести и для самой Украины подключиться к этому процессу. По поручению премьер-министра Государственная фискальная служба подготовила список компаний с долей российского капитала свыше 50%, которые могут попасть под украинские санкции. «Все компании с русским капиталом вошли в список, их много, их сотни, если не тысячи», - сказал в комментарии УНИАН глава службы Игорь Билоус.

Какими могут быть санкции Украины, пока не известно. Возможно, депутаты примут решение отказаться от обслуживания органов власти и госпредприятий в банках, принадлежащих гражданам или юридическим лицам РФ. Проект решения зарегистрирован в парламенте 23 июля, и в качестве альтернативы российским банкам депутаты предложили перейти на обслуживание в украинские банки. Главное, чтобы новые санкции остановили поток агрессии со стороны России, а не «разбудили зверя», окончательно разрушив все надежды на скорое разрешение конфликта.

Ольга Гордиенко (УНИАН)