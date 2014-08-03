Швейцария не хочет вводить санкции против России
Власти Швейцарии не хотят вводить санкции в отношении России и мотивируют эту позицию необходимостью наличия нейтральной страны.
Об этом в интервью газете Schweiz am Sonntag, на которую ссылается УП, рассказал министр экономики Швейцарии Йоханн Шнайдер-Амманн.
По словам швейцарского министра, на "международной арене" должно находиться государство, которое "не поддерживает ни одну из сторон конфликта".
Напомним, ЕС призывает третьи страны присоединиться к санкциям против России. О возможности ведения санкций уже заявила Норвегия.
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Йоханн Шнайдер-Амманн заявил, что уже введенные ЕС санкции против России могут коснуться самой Европы, в том числе и Швейцарии. В частности, на швейцарскую экономику повлияет возможное повышение тарифов на российские энергоресурсы.