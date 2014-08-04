Крупнейший банк Португалии на грани краха

08:55, 04 августа 2014
Финансы
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Власти страны решили выделить $6,58 млрд на его спасение.

Португалия выделяет более 6 млрд долларов для спасения крупнейшего банка страны / Фото УНИАН

Португалия направит $6,58 млрд на спасение крупнейшего банка страны Banco Espirito Santo, передает Reuters.

По словам источника, после переговоров Португалии и ЕС было принято решение разделить банк на две компании. В одну из них соберут все проблемные активы, счета которых предстоит оплатить акционерам, которыми являются члены семьи Эспирито Санто.

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Ранее португальские власти пытались развеять опасения по поводу финансового положения крупнейшего банка страны BES (Banco Espirito Santo), чьи акции резко упали на фоне проблем с задолженностью банка, пишет «Газета.Ru».

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