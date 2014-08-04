Крупнейший банк Португалии на грани краха

Португалия направит $6,58 млрд на спасение крупнейшего банка страны Banco Espirito Santo, передает Reuters.

По словам источника, после переговоров Португалии и ЕС было принято решение разделить банк на две компании. В одну из них соберут все проблемные активы, счета которых предстоит оплатить акционерам, которыми являются члены семьи Эспирито Санто.

Читайте такжеLe Figaro: Евросоюз атакует российскую экономикуДругую часть счетов государство планирует выплачивать из стабилизационного фонда, который был создан в 2012 году.

Ранее португальские власти пытались развеять опасения по поводу финансового положения крупнейшего банка страны BES (Banco Espirito Santo), чьи акции резко упали на фоне проблем с задолженностью банка, пишет «Газета.Ru».