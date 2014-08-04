Доллар на межбанке поднялся до 12,45 грн

В понедельник, 4 августа, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок до 12,2500/12,4500, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Котировки по евро-гривне ушли вверх до 16,4340/16,7060.

Цены на российскую поднялись до 0,3432/0,3493.

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Как сообщал УНИАН, в пятницу, 1 августа, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США закрылись котировками 12,3200/12,4000.

Нацбанк в пятницу на рынок не выходил.