Нацбанк ожидает стабилизации на валютном рынке

Национальный банк Украины объясняет колебания на валютном рынке публичными обсуждениями изменений в парламентском большинстве и составе правительства и ожидает минимизации курсовых колебаний.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба НБУ.

Нацбанк напоминает, что динамика валютного рынка и обменного курса гривни определяется не только макроэкономическими условиями, но и ситуацией на востоке Украины, ходом политических консультаций по ее урегулированию, состоянием информационного пространства, развитием диалога с международными финансовыми организациями.

«В этих условиях публичные обсуждения возможных изменений в парламентском большинстве и составе Кабинета министров Украины были достаточно остро восприняты участниками валютного рынка. Следствием этого было усиление курсовой волатильности гривни, несмотря на то, что общее состояние валютного рынка оставалось уравновешенным», - отмечается в сообщении.

По оценкам НБУ, поступления иностранной валюты от нерезидентов в течение июня-июля на 1 млрд долл. превысили платежи в их пользу, предложение валюты со стороны банков и предприятий в этот период доминировало над спросом, а диапазон курсовых колебаний гривни до 25 июля в течение трех месяцев подряд демонстрировал тенденции к сужению.

«Эти данные дают объективные основания для будущей минимизации курсовых колебаний. Этому будет способствовать снижение политической напряженности после устранения неопределенностей относительно дальнейшей судьбы правительства, а также поддержка Верховной Радой ряда внесенных правительством важных экономических инициатив», - прогнозирует Нацбанк.

Также, по мнению регулятора, усилению устойчивости валютного рынка будет способствовать успешное продление сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

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«Напомним, 28 июля в Вашингтоне состоялась встреча председателя Национального банка Валерии Гонтаревой и министра иностранных дел Павла Климкина с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, во время которой cтороны обсудили последние события в стране и усилия украинской власти в контексте реализации программы «стенд-бай». Ожидается, что решение о выделении второго транша кредитной поддержки со стороны МВФ в размере около 1,4 млрд долл. будет принято советом директоров в конце августа», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе гривня преодолела психологическую отметку в 12 грн/долл., и таким образом с начала года национальная валюта обесценилась по отношению к доллару более чем на 50%.

31 июля Верховная Рада не поддержала отставку Арсения Яценюка с поста премьер-министра Украины и приняла предложенные правительством изменения в Налоговый кодекс и госбюджет на 2014 год.

По мнению экспертов, принятие этих законов необходимо для получения следующего транша кредита от Международного валютного фонда и должно постепенно снизить напряжение на валютном рынке, в результате чего в ближайшие несколько дней курс должен стабилизироваться на уровне около 12 грн/долл.

Пока валютный рынок не отреагировал на решения парламентариев, и в понедельник, 4 августа, к открытию торгов на межбанковском рынке котировки гривни к доллару установились на уровне 12,25/12,45 грн/долл.