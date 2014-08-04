Аналитик прогнозирует падение ВВП Украины в 2014 году до 6,5%

Падение ВВП Украины по итогам 2014 года может составить 6,5%, сообщил в ходе пресс-конференции глава аналитического подразделения группы ICU Александр Вальчишен.

"Еще в апреле мы прогнозировали, что снижение ВВП Украины по итогам года составит 4,3% без учета аннексии Крыма. Однако в связи с ухудшением ситуации в экономике страны мы понизили свой прогноз до 6,5%",- сказал он.

По прогнозам эксперта, рецессия в экономике продолжится и в 2015 году.

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"Если еще в апреле мы думали, что экономика в 2015 году будет расти, то сейчас мы прогнозируем падение ВВП по итогам 2015 года на уровне 1,9%. Восстановление экономики начнется лишь в 2016 году, рост составит 3,1%",-сказал Вальчишен.

Эксперт также считает, что дефицит госбюджета по итогам года будет больше, чем прогнозировало правительство.

«В апреле мы предполагали, что дефицит государственного бюджета по итогам 2014 года составит 89 млрд грн, но сейчас увеличили его до 100 млрд грн. Таким образом, соотношение дефицита госбюджета к ВВП составит 6,4%», - сказал он.

По словам Вальчишена, аналитики ICU также пересмотрели прогнозы по инфляции потребительских цен с 12,1% до 17,3% на конец декабря текущего года.

"Ключевым риском для макроэкономической ситуации является инфляция", - сказал эксперт.

По его словам, Украина на сегодняшний момент живет в инфляционном шоке, и инфляция в таких масштабах постепенно уничтожает внешнюю конкурентоспособность экономики, что, в свою очередь, увеличивает стоимость заимствований для Украины на внешних рынках.

Как сообщал УНИАН, правительство ожидает в 2014 году падения ВВП на 6-6,5%.

Международный валютный фонд прогнозирует падение ВВП Украины в 2014 году на уровне 6,5%.

Всемирный банк прогнозирует спад экономики Украины в 2014 году на 5% и ожидает, что в 2015 году экономика Украины может показать рост на 2,5%.

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует падение ВВП Украины по итогам 2014 года на 7% и ожидает признаков стагнации в экономике страны в 2015 году, при этом экономика выстоит.