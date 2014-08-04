В банк «Золотые ворота» ввели временную администрацию

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в банк «Золотые ворота» на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным, сообщается на сайте фонда.

По информации фонда, временная администрация введена сроком на 3 месяца, до 4 ноября. Временным администратором банка фонд назначил Валерия Ермака.

Как сообщал УНИАН, с начала года Фонд гарантирования ввел временную администрацию в 13 банков, в том числе в «Еврогазбанк», «Финростбанк», «Старокиевский банк», «АвтоКразБанк», «Захидинкомбанк», «Пивденкомбанк», «Промэкономбанк», «Интербанк», «Форум», «Меркурий», «Брокбизнесбанк», «Реал Банк», «Даниэль».

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Таким образом, банк «Золотые ворота» стал 14-м банком, в котором с начала года введена временная администрация.

Фонд гарантирования напоминает, что в период действия временной администрации вкладчики банка могут получить свои средства по депозитам, срок действия которых закончился, и по текущим счетам. Выплаты будут проводиться в размере вклада и процентов, начисленных на день признания банка неплатежеспособным, в пределах 200 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, в начале июля «Владимир-Волынская птицефабрика», которая являлась основным акционером банка «Золотые ворота», продала свои акции в объеме 25,03% капитала банка физическому лицу.

В конце мая банк «Золотые Ворота» обратился в Нацбанк с просьбой предоставить стабилизационный кредит на сумму 100 млн грн для поддержки ликвидности. С 10 июня банк закрыл все свои кассы и ввел ограничения на снятие наличных на уровне 200 грн в день.

Банк «Золотые ворота» работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу небольших финучреждений по активам. По информации НБУ, основными собственниками банка являются Яков Кузнецов с долей 19,15%, Вадим Вишневский - 12,19%, Евгений Черняк - 10,07%.

«Владимир-Волынская птицефабрика» входит в десятку крупнейших птицеводческих предприятий Украины с месячным объемом производства 2 тыс. тонн.