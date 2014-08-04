Дефицит госбюджета в июне составил 10,5 млрд гривень

Дефицит государственного бюджета Украины в июне 2014 года составил 10,482 млрд грн или вдвое больше дефицита предыдущего месяца, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, госбюджет Украины, без учета временно оккупированной территории Автономной республики Крым и г. Севастополя, в июне сведен с дефицитом 10,482 млрд грн, в то время как в мае дефицит составлял 5,294 млрд грн. С начала года, в январе-июне, дефицит госбюджета составил 22,706 млрд грн, что на 35 млн грн, или 0,15%, меньше показателя дефицита за аналогичный период прошлого года в размере 22,741 млрд грн.

Доходы госбюджета в июне составили 25,281 млрд грн, что на 4,809 млрд грн, или 15,98%, меньше доходов в мае текущего года. В январе-июне доходы госбюджета составили 175,926 млрд грн, что на 13,269 млрд грн, или 8,16%, больше показателя за аналогичный период прошлого года в размере 162,657 млрд грн.

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Кассовые расходы госбюджета в июне составили 35,763 млрд грн, что на 379 млрд грн, или 1,07%, больше расходов предыдущего месяца. В январе-июне кассовые расходы госбюджета составили 197,910 млрд грн, что на 12,463 млрд грн, или 6,72%, больше показателя за аналогичный период прошлого года в размере 185,447 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, дефицит государственного бюджета Украины по итогам января-мая 2014 года составил 12,224 млрд грн, что на 33,9% меньше показателя дефицита за аналогичный период прошлого года в размере 18,488 млрд грн.

Верховная Рада 31 июля приняла предложенные правительством изменения в госбюджет на 2014 год. Согласно доработанному закону, доходы госбюджета в 2014 году составят 377,822 млрд грн, расходы - 441,587 млрд грн, бюджетный дефицит – 68,564 млрд грн, предельный уровень госдолга - 806,962 млрд грн.