В России из-за бюджетного кризиса решили снова ввести налог с продаж

Минфин РФ подготовил и разослал ведомствам на согласование проект закона о введении регионами налога с продаж (НСП), пишет "Коммерсант".

Текст, по данным издания, практически полностью совпадает с текстом отмененной десять лет назад главы Налогового кодекса (НК) об этом налоге. В новой редакции изменена лишь ставка — 3% с цены товаров и услуг вместо прежних 5% — и убрана норма о том, что налог не взимается с безналичных покупок граждан.

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Поправка установит общие параметры налога, решение о его введении каждый регион будет принимать самостоятельно — принятием отдельного закона.

Читайте такжеСанкции США и ЕС приведут к ощутимым потерям российских госбанков - аналитикПлательщиками нового налога станут организации и индивидуальные предприниматели, реализующие физическим лицам товары, работы и услуги. Максимальная ставка налога — 3% от цены реализации (включая НДС и акцизы). Регионы по желанию смогут установить и меньшую ставку, но она должна быть единой для всех — проект запрещает дифференцировать ставку по видам товаров и категориям плательщиков.

Минфин предлагает не брать налог при продаже гражданам хлеба и хлебобулочных изделий, молока и молокопродуктов, растительного масла, маргарина, муки, яйца птицы, круп, сахара, соли, картофеля, а также лекарств, детского и диабетического питания, детской одежды и обуви. Этот список частично совпадает с перечнем так называемых социально значимых товаров, которые сейчас облагаются льготной десятипроцентной ставкой НДС. Но есть и отличия: например, льготный НДС действует для мяса, рыбы и овощей — налогом с продаж эти продукты в случае принятия законопроекта будут облагаться по общим правилам.

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