Доллар вырос до 12,50 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 12,2500/12,4500, к 12:00 сузился спрэд 12,3400/12,4300. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись 12,4000/12,5000, сообщает "ИнтерБизнесКонсалтинг".

Рублевый рынок открылся котировками 0,3432/0,3493, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3454/0,3483. К закрытию торгов цены установились на следующих значениях 0,3457/0,3480. В России курс доллар-рубль остался на том же уровне, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,7665 (-0.0085).

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На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3415/1,3430. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 16,4340/16,7060, к 12:00 цены составили 16,5670/16,6920. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх 16,6390/16,7770.