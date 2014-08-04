Минфин поддерживает отмену 17% налога на благотворительность

Министерство финансов Украины поддерживает инициативу общественных активистов, помогающих военным и переселенцам из зоны АТО, по отмене 17% налога на благотворительность, сообщается на сайте министерства.

«Поддерживая необходимость скорейшего законодательного урегулирования вопроса, затронутого в обращении, что позволит активизировать усилия благотворителей, оказывающих помощь пострадавшим во время проведения антитеррористической операции, отмечаем, что рассмотрение законопроектов Верховной Радой Украины возможно после их проработки соответствующими парламентскими комитетами», - сообщил Минфин в ответ на обращение активистов.

По информации министерства, экспертиза законопроектов о внесении изменений в Налоговый кодекс по созданию благоприятных условий для развития благотворительной деятельности и социально-экономической защите граждан Украины на территориях проведения АТО будет завершена в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 31 июля приняла предложенные правительством изменения в Налоговый кодекс и госбюджет на 2014 год, согласно которым расходы на проведение антитеррористической операции, размещение беженцев и восстановление разрушенных в результате военных действий городов увеличены на 11,938 млрд грн. Соответствующий закон подписан президентом, опубликован и вступил в действие с 3 августа.

Посильную помощь украинской армии оказывают предприятия, объединения граждан и благотворительные организации, собирая средства и покупая необходимое оснащение и продукты питания для военнослужащих сил АТО на востоке Украины. По состоянию на 21 июля украинская армия получила 192,2 млн грн благотворительных средств, в том числе 55,4 млн грн в виде материальных ресурсов.