Списки российских компаний для введения санкций Украиной еще не готовы - Билоус

17:35, 04 августа 2014
Финансы
0

Списки российских компаний находятся на стадии обсуждения.

Глава налоговой Игорь Билоус, 13 марта 2014 г.

Глава Государственной фискальной службы Игорь Билоус заявил, что списки российских компаний, которые могут попасть под санкции Украины, еще не готовы и находятся на стадии обсуждения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Билоус сообщил на пресс-конференции в понедельник.

"Я бы хотел немного опровергнуть факты всего этого обсуждения. На сегодняшний день нет точных списков государственных или частных компаний. ... Нет никакого черного списка, о котором вы говорите. Сейчас продолжаются обсуждения и дискуссии о персональных санкциях и санкциях к юридическим лицам. На сегодняшний день, кроме дискуссии, ничего нет",- сказал Билоус.

Читайте такжеСанкции США и ЕС приведут к ощутимым потерям российских госбанков - аналитик

При этом он добавил, что если и будут введены санкции против российских компаний, об этом можно будет заявлять только после принятия соответствующего закона о санкциях, которого в Украине пока нет.

"Не о чем переживать. Если это будет сделано, будет сделано на высшем законодательном уровне и из Кабинета министров поступят определенные заявления, - сказал Билоус. - У нас даже закона нет о санкциях. Поэтому сначала нужен закон. Если будет принят закон, вы увидите законопроект, который подан на рассмотрение".

Как сообщал УНИАН, 1 августа Билоус заявил, что Государственная фискальная служба подготовила список компаний с российским капиталом свыше 50%, которые могут попасть под санкции Украины. При этом он не уточнил количество таких компаний, отметив, что список передан правительству, а ГФС только выполнила техническую работу по сбору информации.

С апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В течение июля украинские силовики освободили от террористов ряд городов в Донецкой и Луганской областях. Военные продолжают операцию по освобождению Донбасса от боевиков.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter