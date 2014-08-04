Списки российских компаний для введения санкций Украиной еще не готовы - Билоус

Глава Государственной фискальной службы Игорь Билоус заявил, что списки российских компаний, которые могут попасть под санкции Украины, еще не готовы и находятся на стадии обсуждения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Билоус сообщил на пресс-конференции в понедельник.

"Я бы хотел немного опровергнуть факты всего этого обсуждения. На сегодняшний день нет точных списков государственных или частных компаний. ... Нет никакого черного списка, о котором вы говорите. Сейчас продолжаются обсуждения и дискуссии о персональных санкциях и санкциях к юридическим лицам. На сегодняшний день, кроме дискуссии, ничего нет",- сказал Билоус.

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При этом он добавил, что если и будут введены санкции против российских компаний, об этом можно будет заявлять только после принятия соответствующего закона о санкциях, которого в Украине пока нет.

"Не о чем переживать. Если это будет сделано, будет сделано на высшем законодательном уровне и из Кабинета министров поступят определенные заявления, - сказал Билоус. - У нас даже закона нет о санкциях. Поэтому сначала нужен закон. Если будет принят закон, вы увидите законопроект, который подан на рассмотрение".

Как сообщал УНИАН, 1 августа Билоус заявил, что Государственная фискальная служба подготовила список компаний с российским капиталом свыше 50%, которые могут попасть под санкции Украины. При этом он не уточнил количество таких компаний, отметив, что список передан правительству, а ГФС только выполнила техническую работу по сбору информации.

С апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В течение июля украинские силовики освободили от террористов ряд городов в Донецкой и Луганской областях. Военные продолжают операцию по освобождению Донбасса от боевиков.