Пятая часть украинских банков закончили полугодие с убытком

В целом 35 украинских банков из 173, зарегистрированных и имеющих банковскую лицензию, по итогам первого полугодия 2014 года получили убытки, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, всего убыточные банки в первом полугодии получили 5,358 млрд грн убытка. Наибольший убыток получили дочерние банки иностранных банков в Украине «Райффайзен Банк Аваль» (1,003 млрд грн) и «ОТП Банк» (995,311 млн грн.), а также проблемный «Пивденкомбанк» (888,549 млн грн).

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Наибольшую прибыль в первом полугодии показали два дочерних банка российских банков - «ВТБ Банк» (1,026 млрд грн) и «Проминвестбанк» (874,621 млн грн), а также дочерний банк американского Citibank NA - «Ситибанк» (803,625 млн грн).

Как сообщал УНИАН, банковская система Украины по итогам первого полугодия получила 1,250 млрд грн прибыли, что на 5,8% превышает показатель прибыли за аналогичный период прошлого года. В июне банки получили 11,6 млрд грн прибыли.

Прибыль банковской системы Украины в 2013 году составила 1,4 млрд грн, что в 3,5 раза ниже показателя прибыли по итогам 2012 года.