Курченко считает санкции против него незаконными

4 августа в Официальном журнале ЕС был обнародован иск в Суд Европейского Союза в Люксембурге Сергея Курченко - приближенного, как утверждают украинские СМИ, к Януковичу бизнесмена, которого Генеральная прокуратура Украины подозревает в отмывании средств на сотни миллионов гривен, пишет "Немецкая волна".

Курченко заявляет, что санкции против него являются незаконными, поскольку на момент их введения против него "не было подано ни одного соответствующего иска в судах". Бизнесмен, который так же, как и Янукович, скрывается от следствия в России, критикует в своем иске, что основанием для санкций стал факт открытия на него уголовного дела в Украине, а не уже доказанные факты преступлений. Кроме того, истец выражает недовольство тем, что Европейский Совет в ответ на его запросы не предоставила детальной информации об обвинениях против него.

Сергея Курченко также возмущает тот факт, что замораживание его активов не ограничен конкретным имуществом или деньгами, которые, как подозревают правоохранители, были незаконно присвоены и выведены из Украины, а касаются всего имущества истца в ЕС. Истец считает неправомерным то, что замороженные средства "не ограничены по крайней мере тем объемом средств, которые он якобы незаконно присвоил".

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Кроме Сергея Курченко и семьи Януковича в Суде ЕС против замораживания счетов судятся также экс-премьер Николай Азаров и его сын-депутат Алексей, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын-депутат Артем, а также братья Клюевы, Андрей Портнов, бывший вице-премьер Сергей Арбузов и министр доходов и сборов Александр Клименко. Как сообщили DW в секретариате суда, подобные судебные иски рассматриваются обычно несколько лет. В Совете ЕС, которая выступает ответчиком по данным искам, отметили, что до сих пор подобные жалобы против санкций не были успешными.