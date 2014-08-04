Эксперт ожидает дальнейшего падения экономики Украины

В связи с продолжением военных действий в восточных регионах Украины и ухудшением торговых отношений с Россией можно ожидать дальнейшего ухудшения динамики ВВП Украины, считает главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

Эксперт напомнила, что ухудшение динамики ВВП во втором квартале было вызвано поздним сбором урожая зерновых, ослаблением потребительского спроса на фоне растущей инфляции и бюджетной экономии, а также резким снижением оборота оптовой торговли, причинами которого могли стать структурные изменения в секторе.

«Военные действия в восточных регионах оказывали ограниченное влияние на экономическую активность во втором квартале, поскольку не затрагивали крупные предприятия, которые доминируют в экономике обеих областей. Однако в июле ситуация изменилась в худшую сторону, поскольку в результате военного конфликта была повреждена инфраструктура, что привело к временной остановке работы некоторых крупных предприятий», - отметила Белан.

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Также, по ее мнению, на экономическую активность страны будет негативно влиять ухудшение торговых отношений с Россией. «Кроме того, возобновление импорта российского газа в этом году остается под вопросом, и при его отсутствии может понадобиться ограничение поставок промышленности, предприятиям ТКЭ и населению», - резюмировала она.

Как сообщал УНИАН, падение ВВП Украиныво втором квартале 2014 года по сравнению со вторым кварталом 2013 года ускорилось до 4,7%, по сравнению с предыдущим кварталом - до 2,3%. Спад ВВП Украины в первом полугодии 2014 года по сравнению с соответствующим периодом 2013 года составил 3%.

31 июля Верховная Рада Украины приняла изменения в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год», в основе которого заложен прогноз падения ВВП в 2014 году на 6-6,5% при инфляции около 19%.

Международный валютный фонд прогнозирует падение ВВП Украины в 2014 году на 6,5%, Всемирный банк - на 5%, Европейский банк реконструкции и развития - на 7%.