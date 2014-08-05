Правительство Японии одобрило введение новых санкций против России

Правительство Японии одобрило введение дополнительных санкций против России за ее политику в отношении Украины, сообщает Радио Свобода со ссылкой на агентство «Киодо».

Санкции предусматривают замораживание банковских счетов физических и юридических лиц, которые, по мнению Токио, причастны к дестабилизации ситуации в Украине и аннексии Россией Крыма.

Кроме того, Япония вводит запрет на импорт серии товаров из Крыма. Фамилии конкретных лиц, названия организаций или товаров, которые попали под действие санкций пока не объявлено.

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Япония уже дважды объявляла о санкциях в отношении России - в марте, после аннексии Крыма, и в конце апреля - из-за напряженной ситуации уже на материковой части Украины. Последние ограничительные меры предусматривали временное прекращение выдачи виз 23 высокопоставленным лицам России.