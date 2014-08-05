Центробанк Австралии сохранил учетную ставку на минимальном за 60 лет уровне

Резервный банк /центробанк/ Австралии 5 августа принял решение о сохранении учетной ставки межбанковского кредита на ее прежнем уровне - 2,5%, передает ПРАЙМ.

"В последнее время появились некоторые признаки улучшения ситуации на рынке труда, но, вероятно, потребуется еще какое-то время для того, чтобы началось неуклонное снижение уровня безработицы, - заявил председатель центробанка Гленн Стивенс, комментируя сегодняшнее решение. - Последние данные свидетельствуют о росте инфляции, в то же время рост заработной платы существенно замедлился, и это позволяет предположить, что инфляция будет расти в пределах прогнозируемых показателей. С учетом сложившихся условий, Резервный банк решил, что наиболее разумным курсом будет период стабильных учетных ставок".

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